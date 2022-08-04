Москва, , 14:10 — REGNUM Россия не собирается скрывать никакую информацию об обстреле ВСУ следственного изолятора с пленными в Еленовке. Об этом 4 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Мы не знаем, что это за заявления чиновников из Белого дома. Это же информация CNN. Но здесь можно сказать одно: что совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке. Люди, а именно пленные, которые там содержались, украинцы — они погибли от рук украинских же военных. Украина убила своих военных, которые находились в плену. Много раненых», — заявил Песков.

«Здесь есть и доказательства и нечего здесь скрывать. Более того, российская сторона предложила ООН и Красному кресту на месте со всем этим ознакомиться и провести исчерпывающее расследование», — указал он.

На брифинге журналистка CNN заявила о том, что её коллеги в Вашингтоне получили информацию из Белого дома о намерении российских войск подготовить фальсификацию доказательств с целью обвинить украинские войска во взрыве в Еленовке.