Тбилиси, , 14:10 — REGNUM Развитию Грузии постоянно мешает поляризация между политическими силами, когда каждая сторона создаёт из оппонента «образ врага». Об этом говорится заявлении шести депутатов парламента страны от партий «Гирчи» и «Граждане», которое 4 августа распространили пресс-службы партий.

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В заявлении отмечается, что «деполяризация» является первым пунктом из 12 требований Еврокомиссии к Грузии для получения права на статус кандидата в ЕС. По мнению депутатов, уход из политики экс-президента страны Михаила Саакашвили оздоровит его партию «Единое национальное движение» (ЕНД) и лишит правительство возможности создавать из ЕНД «образ врага».

Кроме того, авторы заявления утверждают, что основатель правящей партии «Грузинская мечта», крупнейший в стране бизнесмен Бидзина Иванишвили не отошел полностью от политики, хотя и заявил обратное. Оппозиционные депутаты призывают его официально прийти в политику для возвращения страны в «верные конституционные рамки».

«Необходимо, чтобы все формальные политические акторы, особенно такие влиятельные, как Иванишвили, вернулись в грузинское политическое пространство и он, как субъект, принимающий политические решения, вместе со своей политической командой, взял на себя ответственность и в рамках этой ответственности принял участие в следующих парламентских выборах», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 июля адвокат Саакашвили Виктор Гелбахиани сообщил, что экс-президент решил уйти из грузинской политики. При этом в ряде оппозиционных партий обвиняют в Иванишвили в том, что он якобы продолжает управлять правящей партией и называют его «олигархом».

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