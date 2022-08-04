Новосибирск, 4 августа, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Новосибирске шесть скверов и один парк получат названия. Такое решение приняла комиссия по наименованиям с учётом голосований на портале Госуслуги. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Алексей Колчин ИА REGNUM Фонтан и сквер

Так, на пересечении улиц Никитина и Воинской (по нечётной стороне) появится сквер «Героев Донбасса».

Также в Новосибирске организуют сквер «имени Михаила Петровича Михеева», сквер «Изумрудный», сквер «Межениновский», сквер «Крылья Сибири», сквер «Тринадцатый трамвай» и «Ельцовский парк».