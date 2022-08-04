Токио, , 14:09 — REGNUM Япония выполнит просьбу Киева о поставках военной помощи. Об этом 4 августа заявили в министерстве обороны страны.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В ответ на запрос от правительства Украины мы направим властям Украины новые гражданские автомобили (фургоны) и небольшие беспилотники», — уточнили в ведомстве.

При этом ни сроки поставок техники, ни её объёмы не указываются.

В министерстве подчеркнули, что минобороны и силы обороны Японии «продолжат оказывать максимально возможную помощь» киевскому режиму.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Япония заявила о намерении направить для ВС Украины очередную партию «гуманитарной помощи», в которую войдут беспилотники, а также костюмы и маски химзащиты. Ранее для ВСУ из японских армейских резервов были направлены военная экипировка, бронежилеты, бинокли и другая оптика, фото-видеоаппаратура, палатки, санитарные средства, электрогенераторы и продовольствие.

В мае правительство Японии приняло решение о выделении $300 млн финансовой помощи на гуманитарные нужды Украины. Общий объём финансовой поддержки, предоставленный Украине Японией, составит $600 млн.

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