Астана, 4 августа, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Власти Казахстана могут принять решение об ужесточении правил въезда. Об этом 4 августа сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

В ведомстве рассказали об изменениях, которые связаны с возникновением штамма нового штамма коронавируса. Так, могут быть ужесточены правила въезда в республику в случае, если появится новый вариант коронавирусной инфекции.

Ранее Казахстан уже вводил ограничения въезда на территорию страны для жителей ряда стран.