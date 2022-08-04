Волгоград, , 14:14 — REGNUM Мусор перекрыл системы фильтрации фонтана у Казанского кафедрального собора в Волгограде. Рабочим пришлось разобрать часть конструкций, чтобы очистить сооружение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе городской администрации.

Мячи в фонтане Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Значительная часть форсунок фонтана перестала функционировать. Специалисты коммунальной службы выявили, что самые узкие места гидротехнической части оказались плотно закупорены сторонним мусором. В элементах фонтана оказались коктейльные соломинки, фрагменты кофейных палочек, жевательные резинки и даже чьё-то нижнее белье.

Незапланированная уборка вернула фонтан «к жизни». При этом плановый срок очистки системы фильтрации не истёк и наполовину, уточнили в мэрии, и попросили жителей бережно относится общегородскому имуществу.