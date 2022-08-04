Таллин, 4 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что «раз Нарва сама не принимает решение» относительно демонтажа советского военного памятника — танка Т-34, то это «решение должно принять Эстонское государство, правительство».

T-34-85

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства, сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Премьер подчеркнула, что «танк — это орудие убийства, а не памятник».

Ее позицию активно поддержал другой участник пресс-конференции кабинета министров, глава МВД республики Лаури Ляэнеметс: «Этим вопросом мы занимаемся давно и в последнее время особенно интенсивно».

Он признал, что его ведомству известно о недовольстве нарвитян стремлением властей страны демонтировать памятник: «Разумеется, мы общаемся с местными жителями. Правда в том, что последние дни показали, что монументы становятся вопросом общественного порядка и значит, что решение должно быть как можно быстрее».

«Мы хотим сделать все корректно, продумано. Надо учитывать, что за этим последует. По возможности нужно вести диалог с местной общиной», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2007 года правительство Эстонии вопреки воле столичных властей принудительно вскрыло братскую могилу красноармейцев и демонтировало комплекс Воину-освободителю в Таллине, известный как «Бронзовый солдат».

Это привело к массовым беспорядкам и аресту более 1 000 человек. Был нанесен колоссальный удар по интеграционной политике государства и отношениям с русской общиной и Россией.