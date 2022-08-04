Москва, , 14:03 — REGNUM Военные учения Китая у берегов Тайваня является суверенным правом КНР, заявил 4 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он уточнил, что напряженность в регионе была искусственно спровоцирована визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Это был совершенно ненужный визит и ненужная провокация. А что касается маневров, то это суверенное право Китая», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что военные учения китайской армии вокруг Тайваня стали предупреждением провокаторам и сепаратистам, выступающих за независимость Тайваня.

Она добавила, что военные операции Китая не имеют никакого отношения к тем, кто не поддерживает независимость Тайваня, и никак им не навредят. Дипломат назвала действия Китая справедливыми и необходимыми, направленными на защиту суверенитета и безопасности страны.

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