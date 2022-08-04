Песков назвал проведение учений возле Тайваня суверенным правом КНР
Москва, 4 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Военные учения Китая у берегов Тайваня является суверенным правом КНР, заявил 4 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он уточнил, что напряженность в регионе была искусственно спровоцирована визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что военные учения китайской армии вокруг Тайваня стали предупреждением провокаторам и сепаратистам, выступающих за независимость Тайваня.
Она добавила, что военные операции Китая не имеют никакого отношения к тем, кто не поддерживает независимость Тайваня, и никак им не навредят. Дипломат назвала действия Китая справедливыми и необходимыми, направленными на защиту суверенитета и безопасности страны.
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