Донецк, , 14:03 — REGNUM Обстрелы центра Донецка 4 августа — это очередное военное преступление Киева, написал в своём телеграм-канале военкор Дмитрий Астрахань.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли серию ударов по центру Донецка в то время, когда должна была проходить церемония прощания с погибшей накануне Ольгой Качурой (Героем России посмертно). Погибли по меньшей мере пять человек.

«Они уверены, что iдея nazii стоит выше любых законов и правил. За годы им в кровь въелась уверенность в полной и абсолютной безнаказанности патрiотов. Стараниями украинских политиков и полиции, стараниями Запада, закрывавшего глаза, стараниями нас, пытавшихся вести переговоры с людьми, которые отрицают само понятие компромисса», — отметил военкор.