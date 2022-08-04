Владимир, 4 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Во Владимирской области 4 августа выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За последние сутки госпитализированы 22 человека. Всего в области зарегистрировано 153 тыс. 12 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 864 пациента, в том числе 7 — за последние сутки.

За весь период скончались 3500 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.