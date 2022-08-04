Барнаул, , 14:00 — REGNUM Экономическая диверсия, к которой алтайские фермеры причислили запрет подворового убоя скота на продажу, вероятно, должны «вздохнуть с облегчением». Новое исследование ученых Алтайского аграрного университета подтвердило эффективность мер по профилактике африканской чумы свиней (АЧС) в регионе. Судя по информации из пресс-релиза вуза, на улучшение ситуации по распространению АЧС в регионе повлияло, в том числе, снижение поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах.

Свинья Unsplash

Ученые констатируют: в Алтайском крае постоянно существует реальная угроза заражения АЧС, так как регион имеет тесные экономические связи и территориально примыкает к регионам, неблагополучным по АЧС. Контроль ситуации особенно важен в свете того, что край входит в ТОП-20 регионов России по производству свинины. По итогам мониторинга ситуации и исследования свыше 20 400 образцов биологического материала от домашних и диких свиней, а также корма и посадочного материала для него, учеными АГАУ был получен отрицательный результат: то есть регион на сегодня остается безопасным для АЧС.

«Анализируя данные о динамике распространения АЧС на территории РФ за весь период регистрации инфекции, можно отметить, что источником ухудшения эпизоотической ситуации чаще всего являются личные подсобные хозяйства. Владельцы малого бизнеса часто не могут создать условий, достаточных для полного предотвращения вспышек инфекции, или просто игнорируют необходимые правила содержания животных.

Такие хозяйства имеют низкий уровень биологической безопасности. Этот вывод подтверждается и тем, что улучшение эпизоотической ситуации в России по АЧС за последние десять лет последовательно происходило при сокращении поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах», — констатируют ученые Алтайского ГАУ в своем исследовании.

По итогам проведенного исследования в вузе предлагают ввести в практику и новые противоэпизоотические меры.

«Для стабильной ветеринарной безопасности по АЧС считаем необходимым полное выполнение требований по переводу свинокомплексов всех форм собственности на III или IV уровни компартментализации в качестве первоочередной задачи ветеринарной службы региона», — подчеркивают ученые АГАУ.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на «домашнее» мясо алтайские чиновники ввели с октября 2021 года во исполнение Технического регламента Таможенного союза и Минсельхоза РФ по недопущению распространения африканской чумы и ящура. Но при этом не сделали ничего, для того чтобы в регионе (хотя бы в каждом районе) появились убойные пункты.

«Фактически запрет на подворный убой ведет к ограничению реализации мяса из личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в интересах крупных производителей. При этом на частных подворьях в Алтайском крае, например, выращивают 245 тыс. голов свиней, что составляет около 60% всего поголовья. А значит, такое неподготовленное решение может подорвать экономику всего региона», — пояснял тогда заместитель председателя комитета по аграрной политике Алтайского краевого законодательного собрания Вячеслав Лаптев (КПРФ).

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