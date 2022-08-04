Москва, 4 августа, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Кремль, естественно, обеспокоен обострением ситуации в Нагорном. Карабахе. Об этом сегодня, 4 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Песков уточнил, что Кремль очень внимательно следит за развитием ситуации в Нагорном. Карабахе и призывает стороны к сдержанности

«Мы призываем стороны к сдержанности. И главное, к выполнению всех положений известных трёхсторонних документов», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карабахе накаляется обстановка. Азербайджан заявил о проведении военной операции «Возмездие».

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