Донецк, , 14:00 — REGNUM Киевские боевики обстреляли из артиллерии Ленинский район Донецка и населённый пункт Гольмовский. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Гольмовского со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 12:05 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Также отмечается, что в 13:32 ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, выпустив по нему три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка.