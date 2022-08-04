НОАК выпустила 11 ракет «Дунфэн» рядом с Тайванем
Тайбэй, 4 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в ходе учений выпустила рядом с Тайванем 11 баллистических ракет. Об этом 4 августа сообщило Центральное новостное агентство Тайваня.
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БРМД Дунфэн-26. КНР
СМИ ссылается на данные минобороны Тайваня. Всего НОАК выпустила 11 баллистических ракет серии «Дунфэн».
Баллистические ракеты «Дунфэн» или DF способные преодолеть систему противоракетной обороны, развёрнутую на Тайване.