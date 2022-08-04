Тайбэй, 4 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в ходе учений выпустила рядом с Тайванем 11 баллистических ракет. Об этом 4 августа сообщило Центральное новостное агентство Тайваня.

Blog.sina.cn БРМД Дунфэн-26. КНР

СМИ ссылается на данные минобороны Тайваня. Всего НОАК выпустила 11 баллистических ракет серии «Дунфэн».

Баллистические ракеты «Дунфэн» или DF способные преодолеть систему противоракетной обороны, развёрнутую на Тайване.