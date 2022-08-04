Москва, 4 августа, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий защитить права предпринимателей, арендующих земельные участки, внесен в Госдуму группой сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Земля

По действующему законодательству до 1 марта 2023 года арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, вправе потребовать от арендодателя заключения дополнительного соглашения к договору аренды такого земельного участка, предусматривающего увеличение срока действия данного договора аренды, независимо от оснований заключения данного договора аренды, наличия или отсутствия задолженности по арендной плате при определенных условиях.

Эти меры были введены для обеспечения возможности предпринимателей продлить действующий договор аренды, обеспечивая возможность продолжения пользования земельными участками, договор аренды по которым истекает в 2022 году, и исключая вероятность в ближайшее время поиска новых земельных участков для осуществления своей деятельности, пояснили авторы законопроекта.

Они отмечают, что имеют место случаи, при которых арендодатели обращаются в суд с требованием расторгнуть договор, но в результате суд выносит решение в пользу предпринимателя и тот выигрывает суд. Вместе с тем, из-за длительности судебных процессов предприниматель может потерять свое право увеличения срока действия договора аренды в связи с наступлением даты 1 марта 2023 года, добавили разработчики инициативы.

Для решения проблемы сенаторы предлагают исключить из законодательства положение о том, что, если арендодателем заявлено в суд требование о расторжении договора аренды, то арендатор не вправе потребовать от арендодателя продления аренды