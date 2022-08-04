Москва, 4 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Главы России и Турции обсудят различные измерения двусторонних отношений на встрече в Сочи. Об этом 4 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Это всё-таки двусторонний визит, о нём условились в Тегеране два президента», — заявил Песков.

«Прежде всего это различные измерения наших двусторонних отношений, это и торгово-экономическое взаимодействие, это и обсуждение региональных конфликтов и по украинским делам, и по сирийским делам», — указал он.

Кроме того, состоится обмен мнениями, о том как прошёл первый рейс с зерном из Одессы.

«Это хорошая возможность оценить работу механизма, который был создан благодаря стамбульским договоренностям. Ну и много других вопросов на повестке», — подчеркнул Песков.