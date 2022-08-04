Липецк, 4 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Липецкой области 4 августа выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Госпитализированы за сутки четыре человека. Всего зарегистрировано 154 тыс. 69 случаев заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 793 человека выписаны, в том числе 38 — за последние сутки.

За весь период скончались 3810 человек. Подтвержден один новый летальный случай.