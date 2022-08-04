Черкесск, 4 августа 2022, 13:58 — REGNUM В республиканском центре Карачаево-Черкесии в 2022 году демонтированы около 600 незаконно установленных рекламных конструкций. Работы по очистке города от незаконной рекламы были проведены на улицах Ставропольская, Умара Алиева, Октябрьская, на проспекте Ленина и на Пятигорском шоссе, сообщил в своем телеграм-канале мэр Черкесска Алексей Баскаев.
По словам мэра, работа по очистке города будет продолжена. В августе и сентябре планируется снести еще 50 незаконных объектов и пять рекламных щитов.
Напомним, годом ранее в столице Карачаево-Черкесии были демонтированы 420 незаконных конструкций.