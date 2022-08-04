Черкесск, 4 августа, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В республиканском центре Карачаево-Черкесии в 2022 году демонтированы около 600 незаконно установленных рекламных конструкций. Работы по очистке города от незаконной рекламы были проведены на улицах Ставропольская, Умара Алиева, Октябрьская, на проспекте Ленина и на Пятигорском шоссе, сообщил в своем телеграм-канале мэр Черкесска Алексей Баскаев.

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«Незаконная реклама — далеко не единственная проблема в нашем городе, как и везде вокруг… Не единственная, но отнюдь не второстепенная, как может показаться на первый взгляд. Поэтому системно, поэтапно, но мы должны улучшать облик города, поступать в соответствии с правилами благоустройства Черкесска», — прокомментировал эту работу Баскаев на своей странице в соцсети.

По словам мэра, работа по очистке города будет продолжена. В августе и сентябре планируется снести еще 50 незаконных объектов и пять рекламных щитов.

Напомним, годом ранее в столице Карачаево-Черкесии были демонтированы 420 незаконных конструкций.