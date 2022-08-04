Подгорица, , 13:57 — REGNUM Промышленное производство в Черногории во втором квартале выросло на 17,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает статистическое ведомство Monstat.

Горная промышленность FAndrey

«По сравнению со вторым кварталом прошлого года в горнодобывающем секторе зарегистрирован рост на 61,9%, в секторе обрабатывающей промышленности — на 14,2%, а в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха — на 16,1%», — говорится в сообщении Monstat.

Промышленное производство в Черногории во втором квартале по сравнению с первым кварталом зафиксировало падение на 8,7 процента.

«По сравнению с первым кварталом в добыче руды и камня зафиксировано снижение на 32,3%, в обрабатывающей промышленности — рост на 29,5%, а в секторе снабжения электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха — снижение на 43,9%», — говорится в сообщении.