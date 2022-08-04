Вашингтон, 4 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд перед визитом в Африку заявила, что сосредоточится не на соперничестве с Китаем и Россией за африканский континент, а на том, как Соединенные Штаты могут помочь Уганде, Гане и Кабо-Верде справиться с продовольственным кризисом, передает 4 августа Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

По словам Томас-Гринфилд, эта давно запланированная поездка является не примером глобальной конкуренции с соперниками Америки, а одним из ряда мероприятий США, «направленных на подтверждение и укрепление наших партнерских связей и отношений с африканскими лидерами и народами».

За визитом постпреда при ООН последует поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в ЮАР, Конго и Руанду, которая продлится с 7 по 11 августа. Незадолго до этого состоялся визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

Еще ранее министр иностранных дел Китая Ван И побывал в Эритрее, Кении и на Коморских островах, соблюдая 32-летнюю традицию, согласно которой главный дипломат страны совершает свою первую за год поездку в Африку.

«Мы не догоняем. Это они догоняют, — сказала Томас-Гринфилд. — Мы взаимодействуем с этим континентом на протяжении десятилетий, и даже моя собственная карьера является тому подтверждением».

Постпред при ООН сказала, что три страны, которые она посетит, столкнулись с серьезной проблемой продовольственной безопасности из-за значительного роста стоимости продуктов питания и энергоресурсов. Она намерена встретиться с фермерами и побывать на зерновом элеваторе в Гане, «чтобы понять, как нам помочь им улучшить производство».