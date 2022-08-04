Москва, , 13:54 — REGNUM У президента России Владимира Путина нет в графике разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал обострение ситуации в Нагорном Карабахе, отметив, что в Кремле обеспокоены происходящим.

«В настоящий момент в графике президента нет. Но если потребуется, то такой контакт может быть проведен весьма оперативно», — рассказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ОДКБ призывает стороны конфликта отказаться от применения силы.