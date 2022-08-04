Тайбэй, , 13:48 — REGNUM Мировое сообщество должно выступить с осуждением военной угрозы Тайваню со стороны Китая. С таким призывом 4 августа выступило министерство иностранных дел острова, сообщает The Guardian.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Китай назвал военные учения вокруг Тайваня предупреждением провокаторам

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что своими действиями Китай подражает КНДР, которая позволяет себе запуски ракет недалеко от соседних стран. В этой связи МИД Тайваня «призвало к сдержанности на фоне высокой напряжённости в отношениях с Пекином».

В заявлении также отмечено, что МИД решительно осуждает эти действия и призывает международное сообщество решительно осудить военную угрозу Китая. Также он настоятельно призвал другие страны продолжать поддерживать «свободный и демократический» Тайвань.

Ранее по теме: Китай стреляет баллистическими ракетами в водах возле Тайваня

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения в шести морских районах Китай начал 4 августа после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Манёвры продлятся до 7 августа.

Как заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, военные учения китайской армии вокруг Тайваня стали предупреждением провокаторам и сепаратистам, выступающих за независимость Тайваня. Она добавила, что военные операции Китая не имеют никакого отношения к тем, кто не поддерживает независимость Тайваня, и никак им не навредят. Дипломат назвала действия Китая справедливыми и необходимыми, направленными на защиту суверенитета и безопасности страны.