Улан-Удэ, , 13:48 — REGNUM За прошедшие сутки в Бурятии выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. 16 заболевших госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 138 109.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 134 643 пациента, в том числе 58 за сутки. Жертвами коронавируса в республике к 4 августа стали 3037 человек.