Самара, 4 августа, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Ковчег с мощами Сергия Радонежского прибыл в Самарскую область. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

Преставление преподобного Сергия Радонежского (Ферапонтов)

Сообщается, что мощи Преподобного Сергия Радонежского прибыли в Софийский собор Самары. В честь особо почитаемого в православии святого митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий провел божественную литургию.

«Уверен, что мощи Преподобного Сергия Радонежского, которые в эти дни будут находиться в Самаре, придадут духовных сил всем жителям и гостям региона, которые придут прикоснуться к ним и вознести свои молитвы к Богу», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Митрополит Сергий отметил, что образ Сергия Радонежского был явлен и прославлен не случайно.

«В то сложное и непростое время, когда был необходим духовный лидер, состоялось объединение наших земель и возродилось наше православное Отечество. И сегодня он дорог сердцу каждого верующего человека», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что святыня будет находится в этом соборе в ближайшие два дня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году исполняется 600 лет со дня обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского.