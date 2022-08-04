Ереван, , 13:48 — REGNUM Армения готова предоставить сухопутный маршрут между Азербайджаном и Нахичеваньской автономией, но им не пользуются. Об этом 4 августа заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Республика Нахичевань. Азербайджан kikiwis

«Мы и сегодня говорим: в установленном законодательством Республики Армения порядке пересекайте границу Армении и отправляйтесь в Нахичевань. Прямо сегодня мы к этому готовы», — сказал Пашинян.

Он отметил, что строительство новых дорог на этом маршруте должно происходить с согласия обеих сторон. В данный момент армянские власти гарантируют безопасность азербайджанским гражданам, которые будут перемещаться по действующим трассам.

Напомним, в соответствии с трёхсторонними соглашениями России, Армении и Азербайджана, в регионе должны быть разблокированы все транспортные коммуникации. Ереван обязался обеспечить безопасность для азербайджанских граждан, следующих в Нахичевань и обратно. Баку это трактует так, что Азербайджану должен быть предоставлен «Зангезурский коридор».