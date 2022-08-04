4 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Юрий Пущаев, , 18:19 — REGNUM Сейчас на освобождённых территориях ДНР разрушена или повреждена значительная часть жилья, а также коммуникаций. Особенно пострадал Мариуполь. Но и в других недавно освобожденных поселках часто нет воды, электричества, газа, разрушены многие дома, а ведь уже скоро осень и зима. Страдают десятки тысяч людей, без преувеличений. Как все эти проблемы собираются решать в ДНР, решило узнать ИА REGNUM. На наши вопросы ответил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Дубовка Владимир Николаевич.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Юрий Пущаев: Какие наиболее горячие и больные проблемы можно выделить сейчас в сфере ЖКХ и строительства в ДНР?

Владимир Дубовка: Самой чувствительной для нас на сегодняшний день проблемой являются обстрелы. Ежедневно десятки жителей республики получают ранения, гибнут люди. Наши специалисты также подвергаются опасности. Тем не менее никто еще не отказался выходить на работу, сотрудники понимают необходимость обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов.

Другой наиболее остро стоящей проблемой является нехватка кадров. За время войны очень много людей выехало из республики. Сейчас еще ряд сотрудников пополнил ряды резервистов, поэтому рабочих рук не хватает.

Разрушенный в ходе боевых действий дом в ДНР Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР

Юрий Пущаев: Какие методы и способы решения тут возможны?

Владимир Дубовка: В первую очередь мы стараемся создать условия и вернуть те кадры, которые выехали ранее на заработки. Также совместно с министерством образования и науки ДНР проводим работу по обучению и подготовке новых молодых специалистов. Основной акцент сейчас делается на подготовке специалистов рабочих специальностей.

Юрий Пущаев: Где и в каких сферах наиболее нужна помощь России? В том числе адресная и шефская помощь?

Владимир Дубовка: Со стороны Российской Федерации и так оказывается всесторонняя помощь. Практически все регионы России участвуют в восстановлении: одни поставляют материалы, другие направляют специалистов и технику на восстановление, помогают и в восстановлении промышленных предприятий.

Юрий Пущаев: Как предполагается решать проблему восстановления жилищного фонда Мариуполя? Ведь до зимы остается уже немного.

Владимир Дубовка: На территории населенного пункта уже разместилось порядка 3,5 тысячи рабочих строительных специальностей, завезено около 200 единиц строительной техники. Представлено около 15 строительных подрядных организаций, которые изъявили желание помочь в восстановлении населенного пункта.

Ремонт инженерных сетей Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР

Часть из них обустраивают места под размещение строителей, техники и стройматериалов. Другие уже приступили к непосредственной работе: обследуют объекты, формируют заявки на недостающие стройматериалы и дополнительную спецтехнику, демонтируют разрушенные конструкции и даже возводят новые дома. Специально под строительство многоэтажных домов администрацией города выделено три площадки. Строительство идет полным ходом.

По словам администрации Мариуполя, сейчас формируются списки людей, потерявших жилье в результате военных действий. Планируют к осени для переселения этих людей сформировать маневренный фонд.

В последующем вместо разрушенных частных домов людям планируют выдавать квартиры в новостройках или в восстановленных многоэтажных домах либо сертификаты на материальную компенсацию.

Все эти проекты сейчас прорабатываются соответствующими госорганами.

По предварительным результатам обследования, из более чем двух тысяч многоквартирных жилых домов 517 восстановлению не подлежит. Сейчас проводится их инструментальное обследование. Чуть больше домов, около 700, целые или получили незначительные повреждения кровли, остекления. Основная часть многоэтажек получила серьезные разрушения несущих конструкций, поэтому требуется проведение проектных работ.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

Что касается восстановления частных жилых домов, на основании заявлений собственников, их перечень формируется районными администрациями. При наличии возможности выполнить работы самостоятельно собственникам будут выделяться стройматериалы или предложены бригады по выполнению работ.

Особое внимание уделяется восстановлению социальных объектов, в частности объектов образования. В работе уже находятся порядка 10 детских садов: проведено обследование, выполнены демонтажные работы, произведены замеры окон и дверных проемов. На ряде объектов металлопластиковые окна уже установлены. Похожая ситуация складывается и по школам.

Строители прилагают максимум усилий, чтобы завершить работы на данных объектах к началу учебного года.

Уже приступили строители и к восстановлению Мариупольской филармонии. На очереди парк 50-летия Победы, городской парк и ряд спортивных площадок города.

Юрий Пущаев: Также насколько поврежден жилой фонд других населенных пунктов и какие меры предпринимаются по восстановлению или планируется предпринять?

Владимир Дубовка: Однозначно говорить о повреждении жилого фонда всех населенных пунктов нельзя. Везде ситуация разная. Есть населенные пункты, которые практически не пострадали. Но такие города, как Мариуполь, Волноваха, пострадали сильно.

Волноваха © ИА REGNUM

Относительно Волновахи. В населенном пункте насчитывается 152 многоквартирных жилых дома. По предварительным данным, восемь из них не подлежат восстановлению, 53 — получили незначительные повреждения, в основном это кровли и остекление. До конца года силами подрядчиков из Российской Федерации планируют восстановить порядка 80 домов. Также на текущий год запланированы работы на пяти объектах здравоохранения и десяти объектах образования.

Юрий Пущаев: Из-за боевых действий в некоторых населенных пунктах сейчас нет света, воды, газа. Есть ли статистика на этот счет? Как предполагается решать эти проблемы?

Владимир Дубовка: Параллельно с восстановлением жилого фонда и объектов социальной сферы идет восстановление и инженерных сетей.

Например, в Мариуполе водоснабжение уже восстановлено во всех районах города. Город был временно запитан от Старокрымского водохранилища. Ведется подключение потребителей к газу. Постепенно появляется в жилых домах и электричество, на помощь местным специалистам пришел оператор электрических сетей ПАО «Россети». Чтобы обеспечить жителей города теплом, ППК «Фонд развития территории» (РФ) совместно с коммунальщиками республики приступил к восстановлению сетей тепло- и водоснабжения, а также 37 котельных, которые к началу отопительного периода обеспечат тепло максимальному количеству потребителей.

Аналогичная работа проводится по всем освобожденным населенным пунктам».

Боев без разрушений не бывает. Разрушения всегда ужасны. Но строители и коммунальщики не поддаются отчаянию из-за масштабности задачи. Они просто ее выполняют.