Севастополь, , 13:47 — REGNUM Один человек погиб, десять человек, в том числе ребёнок, получили травмы в результате массовой автоаварии на трассе Севастополь — Инкерман, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Авария с участием фуры в Севастополе Пресс-служба УМВД по Севастополю

Пострадавшие госпитализированы.

Как уточнили в полиции, авария произошла около 11:30 на 13 километре автодороги Севастополь-Инкерман. Предварительно установлено, что КамАЗ с неисправной тормозной системой столкнулся с машинами, который шли впереди. В результате, по данным УМВД, участниками ДТП стали 11 автомобилей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, проверку начала также прокуратура Севастополя. В надзорном ведомстве подтвердили гибель одного человека в ДТП. Отметим, что прокуратура сообщала об участии в аварии 12 машин.

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