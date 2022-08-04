Москва, , 13:47 — REGNUM При необходимости президент России Владимир Путин встретится с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу обострения в Нагорном Карабахе. Об этом 4 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

«В настоящий момент в графике президента нет. Но, если потребуется, то, разумеется, такой контакт может быть проведён весьма оперативно», — заявил Песков.

«Потому что действительно, мы очень внимательно наблюдаем. Естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации. Мы призываем стороны к сдержанности, а главное — к выполнению всех положений известных документов многосторонних», — подчеркнул он.