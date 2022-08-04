Москва, , 13:51 — REGNUM Контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в графике российского президента Владимира Путина пока нет. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 4 августа журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представитель Кремля отметил, что при необходимости контакт президента с азербайджанским коллегой может быть проведен весьма оперативно.

«В настоящий момент в графике президента [таких контактов] нет», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, армяно-азербайджанский конфликт в Нагорной Карабахе в очередной раз обострился. В Кремле заявили, что обеспокоены этим.

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