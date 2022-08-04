Москва, , 13:46 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 4 августа статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 5 973 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 253 случая больше аналогичного показателя 3 августа. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 5 720 человек, а днём ранее — у 2 765 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 17 126 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нижегородской области после COVID-19 выписались ещё 116 человек