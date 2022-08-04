Черкесск, , 13:44 — REGNUM На автомобильной дороге федерального значения А-165 Лермонтов — Черкесск, соединяющей Ставропольский край с Карачаево-Черкесией, с выходом на федеральную трассу Черкесск — Домбай — граница с Абхазией в 2022 году будет произведен ремонт одного из участков. Дорожники заменят дорожное полотно и расширят трассу до четырех полос на протяжении 14 км между селом Новоблагодарным и станицей Суворовской.

Ремонт дороги Rosavtodor.ru

«На пути из Пятигорска в Карачаево-Черкесию проводят капитальный ремонт отрезка федеральной трассы А-165 от села Новоблагодарного до станицы Суворовской (с 13-го по 27-й км). Двухполосный отрезок дороги не справлялся с ежедневным трафиком в 15 тыс. автомобилей и нуждался в обновлении», — говорится в сообщении пресс-службы Упрдор «Кавказ».

В настоящее время работы уже ведутся. На участке задействовано 60 единиц спецтехники и 50 дорожных рабочих.