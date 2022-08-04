Черкесск, 4 августа 2022, 13:44 — REGNUM На автомобильной дороге федерального значения А-165 Лермонтов — Черкесск, соединяющей Ставропольский край с Карачаево-Черкесией, с выходом на федеральную трассу Черкесск — Домбай — граница с Абхазией в 2022 году будет произведен ремонт одного из участков. Дорожники заменят дорожное полотно и расширят трассу до четырех полос на протяжении 14 км между селом Новоблагодарным и станицей Суворовской.
В настоящее время работы уже ведутся. На участке задействовано 60 единиц спецтехники и 50 дорожных рабочих.