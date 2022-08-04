Черкесск, 4 августа 2022, 13:41 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии разработают специальную программу по повышению качества образования школьников. Поручение об этом отдал министерству образования глава региона Рашид Темрезов.
Он отметил, что в целях повышения качества образования в республике проводятся в том числе и такие мероприятия, как капитальный ремонт школ, организация горячего питания школьников, обновление фонда учебников, на которое в текущем году было направлено 12 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Карачаево-Черкесии капитально отремонтируют 23 школы.
Читайте ранее в этом сюжете: В Карачаево-Черкесии отремонтируют 23 школы в 2022 году