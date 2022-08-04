Черкесск, , 13:41 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии разработают специальную программу по повышению качества образования школьников. Поручение об этом отдал министерству образования глава региона Рашид Темрезов.

Образование Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Считаю это важнейшим направлением работы регионального министерства. Речь идет о постоянном повышении квалификации педагогов, стимулировании их успешной деятельности. Поручил министерству разработать специальную программу по повышению качества образования, главным итогом которой станут крепкие, конкурентные знания наших детей, полученные в стенах школы», — прокомментировал Темрезов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в целях повышения качества образования в республике проводятся в том числе и такие мероприятия, как капитальный ремонт школ, организация горячего питания школьников, обновление фонда учебников, на которое в текущем году было направлено 12 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Карачаево-Черкесии капитально отремонтируют 23 школы.

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