Канберра, , 13:44 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп, находящийся с визитом в Канберре, встретился 4 августа с австралийским коллегой Ричардом Марлесом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, стороны договорились укрепить двустороннее сотрудничество посредством проведения регулярных сессий, включая встречу министров иностранных дел и обороны в формате 2+2, а также активизировать сотрудничество в комической сфере и оборонном секторе.

Министр обороны Австралии выразил надежду на укрепление оборонного сотрудничества с Южной Кореей, а также предложил посетить площадку, где ведется строительство завода по производству самоходных гаубиц K-9 южнокорейской компании Hanwha Defense, который является символом двустороннего оборонного сотрудничества.

В свою очередь, Ли Чон Соп отметил, что самоходная артиллерийская установка внесет большой вклад в укрепление австралийских вооруженных сил, а также развитие региональной экономики.

В тот же день министр обороны Южной Кореи посетил Австралийский институт стратегической политики (ASPI), где встретился с рядом экспертов, включая главу аналитического центра Джастина Басси.

Накануне представитель Южной Кореи посетил Мемориал Корейской войны, где почтил память австралийских солдат.

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