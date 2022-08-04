Канберра, 4 августа, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп, находящийся с визитом в Канберре, встретился 4 августа с австралийским коллегой Ричардом Марлесом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Согласно опубликованным данным, стороны договорились укрепить двустороннее сотрудничество посредством проведения регулярных сессий, включая встречу министров иностранных дел и обороны в формате 2+2, а также активизировать сотрудничество в комической сфере и оборонном секторе.

Министр обороны Австралии выразил надежду на укрепление оборонного сотрудничества с Южной Кореей, а также предложил посетить площадку, где ведется строительство завода по производству самоходных гаубиц K-9 южнокорейской компании Hanwha Defense, который является символом двустороннего оборонного сотрудничества.

В свою очередь, Ли Чон Соп отметил, что самоходная артиллерийская установка внесет большой вклад в укрепление австралийских вооруженных сил, а также развитие региональной экономики.

В тот же день министр обороны Южной Кореи посетил Австралийский институт стратегической политики (ASPI), где встретился с рядом экспертов, включая главу аналитического центра Джастина Басси.

Накануне представитель Южной Кореи посетил Мемориал Корейской войны, где почтил память австралийских солдат.