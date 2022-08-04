Красноярск, , 13:41 — REGNUM В Красноярске перед судом предстанет бывший руководитель управления дорог, инфраструктуры и благоустройства города по обвинению в халатности при организации отлова беспризорных животных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Собаки Tololo.ru

По данным следствия, с мая 2020 по январь 2022 года обвиняемый не организовал должным образом работу учреждения по отлову и содержанию бездомных собак. несмотря на наличие финансирования. Так, только в 2021 году поступило сотни сообщений об агрессивных собаках.

«Обвиняемый, курируя вопросы отлова безнадзорных животных, имея реальную возможность исполнения своих должностных обязанностей, должных мер по организации работы подчиненных и исполнителей мероприятий по отлову в этом направлении, не предпринимал», — отметили в ведомстве.

В результате от нападений бродячих собак пострадали 66 красноярцев, в том числе 46 детей в возрасте от двух лет. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.