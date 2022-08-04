Донецк, , 13:41 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

В 12:00 зафиксирована атака с позиций ВСУ в Красногоровке. По Петровскому району донецкой столицы выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов Донецка со стороны украинских сил 4 августа погибли, по предварительным данным, пять человек.