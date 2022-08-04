Севастополь, , 13:41 — REGNUM Причиной массовой аварии с участием грузового автомобиля, по предварительным данным, стала неисправность тормозной системы у КамАЗа, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю 4 августа.

ДТП в Севастополе Пресс-служба УМВД по Севастополю

«По предварительной информации, из-за технической неисправности тормозной системы грузовой автомобиль «КамАЗ» с прицепом совершил столкновение с едущими впереди автомобилями», — говорится в сообщении полиции.

По данным УМВД, участниками аварии стали 11 автомобилей, в том числе два грузовика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Севастополя сообщила о ДТП с участием 12 автомобилей, в котором один человек погиб и несколько пострадали. Проводится проверка.

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