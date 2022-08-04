Севастополь, 4 августа 2022, 13:41 — REGNUM Причиной массовой аварии с участием грузового автомобиля, по предварительным данным, стала неисправность тормозной системы у КамАЗа, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю 4 августа.
По данным УМВД, участниками аварии стали 11 автомобилей, в том числе два грузовика.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Севастополя сообщила о ДТП с участием 12 автомобилей, в котором один человек погиб и несколько пострадали. Проводится проверка.
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