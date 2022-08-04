Полиция Севастополя назвала причину массового ДТП с участием фуры
Севастополь, 4 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Причиной массовой аварии с участием грузового автомобиля, по предварительным данным, стала неисправность тормозной системы у КамАЗа, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю 4 августа.
Пресс-служба УМВД по Севастополю
ДТП в Севастополе
«По предварительной информации, из-за технической неисправности тормозной системы грузовой автомобиль «КамАЗ» с прицепом совершил столкновение с едущими впереди автомобилями», — говорится в сообщении полиции.
По данным УМВД, участниками аварии стали 11 автомобилей, в том числе два грузовика.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Севастополя сообщила о ДТП с участием 12 автомобилей, в котором один человек погиб и несколько пострадали. Проводится проверка.