Москва, 4 августа, 2022, 13:40 — ИА Регнум. После оскорбительных русофобских слов консула норвежского Генерального консульства Элисабет Эллингсен в одной из гостиниц Мурманска посол Норвегии Руне Ресаланд вызван в министерство иностранных дел России. Об 4 августа говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, который приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«4 августа в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Р. Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского Генерального консульства Э. Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля сего года, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента были принято МИД РФ к сведению и добавляется, что в российском ведомстве считают, что дальнейшее пребывание Эллингсен на территории России невозможно.

Как сообщало, 31 июля сотрудницу норвежского консульства в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала националисткой.

Отметим, ранее в ряде телеграм-каналов появилась видеозапись с камер наблюдения в мурманской гостинице, на которой Эллингсен высказывает крайнее недовольство тем, что её попросили подождать, когда будет закончена уборка в её номере и кричит о том, что она «ненавидит русских».