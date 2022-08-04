Тутаев, Ярославская область, , 13:48 — REGNUM В Тутаеве Ярославской области вандал разбил информационную панель, на которой транслировалось изображение с буквами Z и V. Об этом сообщили жители в паблике «Типичный Тутаев» во «ВКонтакте».

Разбитая видеопанель на Юбилейной площади в Тутаеве

«На Юбилейной площади серьезно поврежден портал с интерактивными экранами, которые транслировали буквы «Z» и «V». Акт вандализма попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Люкс-ТВ», — написали жители.

Правонарушение было совершено в 0.30 4 августа. На видео видно, что злоумышленник нанёс удары по панели топопром или молотком. В администрации Тутаева сообщили, что ущерб составил около миллиона рублей.

Конструкцию установили в 2021 году в рамках благоустройства Юбилейной площади по губернаторскому проекту «Решаем вместе». На ней размещалась информация о городе, а после начала специальной военной операции на экранах появились буквы Z и V. Власти Тутаевского района обратились в полицию и сейчас решают вопрос о дальнейшей судьбе конструкции.

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