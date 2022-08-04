Осло, , 13:39 — REGNUM Североатлантический альянс стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну, заявил 4 августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг (сс) Arno Mikkor (EU2017EE)

«Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну», — заявил он перед участниками летнего лагеря молодежного крыла Рабочей партии Норвегии на норвежском острове Утёйа.

По его словам, происходящее на Украине «ужасно, но будет намного хуже, если в Европе начнется война между Россией и НАТО, поэтому государства блока помогают Украине оружием, деньгами, оборудованием».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс сосредоточен на оказании Украине военной помощи, а не на шагах по включению страны в состав альянса.

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