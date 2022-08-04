Кишинёв, 4 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Урожай на фермерских хозяйствах Гагаузской автономии Молдавии из-за засухи будет гораздо ниже, чем планировалось. Об этом 4 августа сообщила глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах на встрече с министром сельского хозяйства Молдавии Владимиром Боля.

Justin Scott Засуха

«Урожай пшеницы первой и второй группы оказался на треть ниже ожидаемого, особенно сильно пострадали кукуруза и подсолнечник. Урожай кукурузы на 85% ниже запланированного уровня, урожай подсолнечника ниже на 70%», — сказала Влах.

Она отметила, что засуха остаётся наиболее острой проблемой для гагаузских аграриев. Более точные объемы потерь урожая будут посчитаны позже. Есть некоторые надежды на урожай винограда, но и этом секторе его объёмы будут гораздо ниже планируемых.

Стоит отметить, что в Молдавии в этом году во второй половине лета началась сильная засуха. Уровень рек сильно упал, некоторые малые реки пересохли. Ситуация усугубляется ростом цен на топливо и удобрения. Фермеры требуют от властей поддержки.