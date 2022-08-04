Донецк, 4 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня.

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В 13:10 зафиксирована атака с позиций в населённом пункте Первомайское. По Донецку выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа ВСУ продолжают обстрел Донецка. По предварительным данным, погибли пять человек.