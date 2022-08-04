Донецк, , 13:35 — REGNUM Петровский район Донецка был обстрелян украинскими войсками. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских боевиков был произведён в 12:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один из пострадавших в результате центра Донецка украинскими силовиками — российский журналист.