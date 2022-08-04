Саратов, 4 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Саратовской области с рабочим визитом находится посол России в Китае Андрей Денисов. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Роман Бусаргин выразил надежду на плодотворное сотрудничество по международному направлению, сообщает 4 августа пресс-служба правительства Саратовской области.

t. me/pool_64 Андрей Денисов и Роман Бусаргин

«Считаю, что ваш огромный дипломатический опыт поможет Саратовской области развивать деловые связи на международном направлении. Рассчитываю на вашу поддержку региона», — сказал Бусаргин.

Денисова ознакомят с промышленным потенциалом Саратовской области, запланировано посещение некоторых производств региона.

ИА REGNUM напоминает, восемь российских и китайских регионов намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество.

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