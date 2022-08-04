Улан-Удэ, , 13:33 — REGNUM По итогам правительственной комиссии по Байкалу утверждён перечень поручений. Отдельный блок касается организации туризма, написала в своём телеграмм-канале вице-премьер Виктория Абрамченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Озеро Байкал Sergey Gabdurakhmanov

В частности, поручено разработать «дорожную карту» по развитию экотуризма на озере с учётом минимизации вреда для окружающей среды, обеспечить научное исследование влияния туризма на состояние водоёма. Также предложено установить правовой статус «туристических экологических троп».

Кроме того, будет проработано создание отдельного федерального проекта «Развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры озера Байкал».

«Байкал ежегодно посещают 1 млн туристов. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 10 лет количество туристов увеличится вдвое», — отметили зампред правительства РФ.