Уфа, , 13:36 — REGNUM Полномочия главы администрации Чишминского района Башкирии Ришата Мансурова прекращены в связи с завершением контракта. Об этом 4 августа он сообщил на своей странице в социальной сети.

Отставка

«С 4 августа мой контракт на замещение должности главы администрации муниципального района Чишминский район завершен, мои полномочия прекращены», — написал он.

Он сообщил, что для него было в новинку управление процессами на муниципальном уровне.

«Но я точно знал, что нужно делать и в каком направлении развиваться. Это были два непростых, но в то же время очень насыщенных и продуктивных года. Несмотря на тяжелое время пандемии, многое было реализовано и дан старт новым амбициозным проектам», — отметил он.

Мансуров поблагодарил жителей района на поддержку и пожелал процветания району.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что парламент Башкирии согласовал кандидатуру Марзаева на пост вице-премьера.