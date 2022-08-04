Лондон, 4 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» подписал контракт с полузащитником «Астон Виллы» Карни Чуквуэмекой. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба команды.

Pixabay.com «Челси»

Отмечается, что соглашение с 18-летним футболистом рассчитано на шесть лет.

Ранее сообщалось, что Чуквуэмека обойдётся «Челси» в €18 млн. В прошлом сезоне он сыграл 14 матчей за «Астон Виллу» и отдал один результативный пас.

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